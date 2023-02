Julia und Laura bekommen ein Kind

19. Februar 2023, noch kein Kommentar

Die neue Doku-Serie "3 Paare, ein Ziel – Wir wollen ein Baby" des Bayerischen Rundfunks begleitet Menschen mit bisher unerfülltem Kinderwunsch auf dem Weg zu ihrem Baby – mit dabei ist auch ein lesbisches Paar.



Julia und Laura haben sich – ebenso wie die hetero Paare Jasmin und Max sowie Sabrina und Dennis – auf einen kräftezehrenden, emotionalen Marathon begeben, um sich endlich den gemeinsamen Familientraum erfüllen zu können.



In fünf halbstündigen Episoden begleitet "3 Paare, ein Ziel" die drei Paare, deren Weg zur Schwangerschaft in den letzten Jahren von großer Hoffnung, Bangen und Scheitern gezeichnet war, bei Beratungsgesprächen in der Kinderwunschklinik und bei Hormontherapien bis hin zu invasiven Eingriffen wie Inseminationen, ICSI (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion) und Kryokonservierung.

Laura und Julia leben in der Nähe von München. Drei Jahre lang schon scheitern die Bemühungen, auf künstlichem Weg schwanger zu werden. Erst im zwölften Anlauf klappt es endlich. Doch auch nach der Geburt müssen beide bangen, denn Julia muss das Kind wegen der diskriminierenden deutschen Gesetzgebung noch adoptieren.



Die Doku-Serie "Wir wollen ein Baby" ist ab dem 23. Februar 2023 in der ARD Mediathek zu sehen. Die Ausstrahlung im BR Fernsehen erfolgt am 22. März (Folge 1 bis 3) sowie am 29. März (Folge 4 und 5) jeweils ab 22:45 Uhr. (cw/pm)