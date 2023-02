20. Februar 2023, noch kein Kommentar

Zum Jahrestag des Einmarschs Russlands in die Ukraine zeigt der queere Berliner Kunstraum The Knast die neue Ausstellung "MIR" mit Arbeiten internationaler Künstler*innen, davon viele aus den beiden Ländern.



"Wir setzen ein Zeichen für Toleranz und Frieden", erklärte der Verein prideART Berlin e.V. zu dem Event im ehemaligen Frauenknast in der Soethstraße 7 im Stadtteil Lichterfelde. "Auf 3 Etagen stellen 30 Künstler*innen ihre Werke zu den Themen Krieg, Flucht und Vertreibung sowie Frieden, Liebe und Hoffnung aus."

Vernissage von "MIR – PrideArt for Peace" ist am Freitag, den 24. Februar 2023 von 19 bis 22 Uhr. Die Künstler*innen sind an diesem Abend anwesend. Anschließend ist die Ausstellung nur noch am Samstag, den 25. Februar von 14 bis 22 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist, Zutritt haben allerdings nur Erwachsene. Da es sich bei The Knast noch immer um eine Baustelle handelt, ist geeignetes Schuhwerk erforderlich. (cw/pm)