Neue queere Kinderserie bei Apple TV+

Unsere liebsten amphibischen "besten Freunde" gibt es bald als Streamingserie: Am 28. April 2023 feiert "Frosch und Kröte" bei Apple TV+ Premiere.



Die neue Animationsserie für Kinder basiert auf den preisgekrönten gleichnamigen Büchern von Arnold Lobel. Seit dem Erscheinen des ersten Bands von "Frog and Toad" im Jahr 1970 werden die beiden Protagonisten, die harmonisch zusammenleben und gemeinsam herzerwärmende Abenteuer erleben, als schwules Paar gelesen.

Über 50 Jahre später scheint Apple ein offizielles Coming-out noch immer zu heiß zu sein, hat aber dennoch eine Vielfalts-Botschaft: "Ein Frosch ist ein Frosch. Eine Kröte ist eine Kröte. Sie haben eine Menge gemeinsam, aber sie sind auch sehr unterschiedlich", heißt es in der ersten Ankündigung zur Serie. "Frosch und Kröte sind beste Freunde, die wissen, dass das wahre Geheimnis einer Freundschaft darin besteht, nicht nur die Gemeinsamkeiten zu genießen, sondern auch die Unterschiede zu akzeptieren. Unsere Unterschiede machen uns zu etwas Besonderem, und Frosch und Kröte feiern sie in dem, was sie einzigartig macht."



Showrunner der Titmouse-Serie ist Emmy-Preisträger Rob Hoegee ("Stillwater", "Niko & the Sword of Light"). Im englischen Original leihen Oscar-Gewinner Nat Faxon ("Our Flag Means Death", "The Connors") und der Emmy-nominierte Kevin Michael Richardson ("The Simpsons", "Family Guy") dem Frosch und der Kröte ihre Stimmen. (cw)