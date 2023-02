Alex Mariah Peters letzter Tanz

25. Februar 2023, noch kein Kommentar

Trans Model Alex Mariah Peter musste die RTL-Tanzshow "Let's Dance" am Freitagabend als erstes verlassen – und hat nun Schuldgefühle.



Peter (24) und ihr Profi-Tanzpartner Alexandru Ionel (28) sind am Schluss der ersten regulären Wettbewerbsshow ausgeschieden. In ihren Instagram-Stories machte sie sich danach Luft: "Kurzer Check-in: Mir geht's gut!", gab sie Entwarnung. Außerdem erzählte sie schmunzelnd: "Irgendwie bin ich fast schon ein bisschen erleichtert."

Doch nur glücklich war Alex Mariah Peter natürlich nicht. Vor allem für Alexandru Ionel tat ihr das frühe Aus leid: "Mir tut es so unfassbar leid für Alexandru Ionel, weil er hat soooo unglaublich viel drauf", teilte sie ihren Follower*innen mit. Weiter heißt es in der Story, sie wünsche ihm für das nächste Jahr, dass er das endlich zeigen könne.



Unmittelbar vor der Show hatte Peter auf Instagram noch um Unterstützungs-Anrufe und -SMS gebeten: "Wir geben gleich unser aller bestes & werden jede Sekunde genießen (und hoffen natürlich ihr auch!)", hieß es in dem Post. (cw/spot)