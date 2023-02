Queere Ampeln jetzt auch in Saarbrücken

28. Februar 2023, noch kein Kommentar

Zusammen mit dem LSVD hat Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Montag Ampeln mit gleichgeschlechtlichen Paaren enthüllt.



Die ersten queeren Ampelmotive der Landeshauptstadt befinden sich am Fußgängerüberweg Bleichstraße/Mainzer Straße. Die Installation kostete nach Angaben der Stadt rund 500 Euro.



Feierliche Enthüllung in Saarbrücken (v.l.n.r.): Armin Backes (Straßenbauamt), Lisa Juliane Schneider (Frauenbeauftragte), Irene Portugall und Tim Stefaniak (LSVD) sowie Oberbürgermeister Uwe Conradt (Bild: Landeshauptstadt Saarbrücken)

"Saarbrücken ist eine bunte Stadt mit einer offenen, vielfältigen und gleichberechtigten Stadtgesellschaft. Bei uns sind alle willkommen – ganz unabhängig ihrer Nationalität, Religion oder sexuellen Vorlieben. Das wollen wir nach außen tragen", erklärte Conradt zur Einweihung der neuen Ampel-Symbole. "Mit dieser Maßnahme setzen wir ein kleines Zeichen für Toleranz und Vielfalt und gegen Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare."

Die ersten gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen wurden 2015 im Vorfeld des Eurovision Song Contests in Wien installiert (queer.de berichtete). Das führte zu weltweiter Berichterstattung, was die österreichische Hauptstadt dazu brachte, die eigentlich zeitlich begrenzte Aktion fortzusetzen. In Folge galt die Aktion für viele weitere Städte auch als vergleichsweise günstige Werbemaßnahme, um Schlagzeilen zu generieren und queere Tourist*innen anzuziehen. Die Idee wurde seitdem von mehreren Städten in Deutschland, Europa und sogar in Australien übernommen. (cw)