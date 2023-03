Die "Space Queers" landen im Deutschen Theater

01. März 2023, noch kein Kommentar

Mit Humor, Glitzer und Trash führt das SciFi-Abenteuer "Space Queers" im Jungen DT Berlin das Konzept der Heteronormativität ad absurdum.



Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2323. Die Utopie einer friedlichen Galaxis ist längst Realität. Dies sind die Abenteuer der "Space Queers", die keinen geringeren Auftrag haben, als die interstellare "Allianz der bedingungslosen und ultimativen Diversität" zu retten. Denn etwas steuert auf die Erde zu, das ihnen noch nicht begegnet ist und das sie nicht verstehen...

Auf ihrer Mission müssen sich die "Space Queers" in kuriosen, witzigen, aufschlussreichen, bedrohlichen und empowernden Situationen der Frage stellen, was Diversität eigentlich bedeutet. "Wer sind wir und wie wollen wir miteinander leben?" wird zur alles entscheidenden Frage, nicht nur für die Crew, sondern für die gesamte intergalaktische Community...



Regisseur Paul Spittler bringt mit acht queeren Jugendlichen und dem künstlerischen Team des Jungen DT ein außergewöhnliches musikalisches SciFi-Abenteuer auf die Bühne. Mehr Infos zum Stück gibt es auf der Homepage des Deutschen Theaters Berlin. Die Premiere am 4. März 2023 sowie alle weiteren Termine in diesem Monat sind leider bereits ausverkauft. (cw/pm)