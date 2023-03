Schwule und ihre Hunde

03. März 2023, noch kein Kommentar

Unter dem Titel "The Good Boi" zeigt die Berliner Galerie Noah Klink Porträts des Malers Josip Novosel von homosexuellen Männern mit ihren besten vierbeinigen Freunden.



In seiner jüngsten Serie geht es dem in Kroatien geborenen, in München aufgewachsenen und jetzt in Berlin lebenden Künstler um die spezielle Einsamkeit von Schwulen, die er auch aus dem Schöneberger Regenbogenkiez kennt.



"Der Hund scheint mir eine gute Scharade, um diese Einsamkeit auszudrücken", erklärte Novosel zur Ausstellung. Der Hund erfülle dabei gleich mehrere Aufgaben: "Mit ihm lässt sich als schwuler Mann ausdrücken, dass man Verantwortung übernehmen kann, trotzdem man keine Familie und Kind hat. Dass man ein sozial konformer Mensch ist, obwohl einsam."

Die meist großflächigen, teilweise grellfarbigen Porträts sind noch bis zum 26. März 2023 in der Galerie Noah Klink (Kulmer Straße 17, 10783 Berlin, Do-So 18-22 Uhr) zu sehen. Mehr Infos und Bilder gibt es auf der Homepage der Galerie. (cw)