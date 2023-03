Akt-Selbstporträts aus fast 50 Jahren

04. März 2023, noch kein Kommentar

Die neue Ausstellung "im tanz mit mir selbst" im Berliner Buchladen Eisenherz zeigt Akt-Selbstporträts des schwulen Fotografen Norbert Heuler aus den frühen 1970er Jahren bis heute.



Die Ausstellung und ein parallel erscheinendes Fotobuch dokumentieren die Entwicklung und Veränderung des eigenen Körpers sowie der Sicht auf diesen Körper, wobei der Schwerpunkt auf den letzten 20 Jahren liegt. Die Fotografien sind Teil einer ständigen Selbstbeobachtung, Selbstvergewisserung, Selbstbefragung, Selbsterforschung und Selbstdarstellung und zeigen das positive Verhältnis zum eigenen Körper. Sie sind neben der natürlichen Alterung innerhalb von 50 Jahren geprägt von tiefen Einschnitten im Leben und der Selbstwahrnehmung durch eine HIV-Infektion in den späten 1980er Jahren sowie den Folgen einer Prostataoperation im Jahre 2020.



Der 1952 geborene Fotograf ist in einer streng katholischen, prüden und schamhaften Familie aufgewachsen, in der Nacktheit und Sexualität tabu waren. Die Voraussetzungen, um zu sich selbst zu finden, zu seinen Gefühlen zu stehen und selbstbewusst schwul zu leben, fand Norbert Heuler erst nach seinem Umzug nach West-Berlin im Jahre 1971. Hier begann er auch sich immer wieder selbst zu fotografieren.



Bild: Norbert Heuler

Seit Anfang der 1980er Jahre wurden zahlreiche seiner Fotos in schwulen Zeitschriften und Publikation gezeigt. Für die Deutsche Aidshilfe lieferte er nicht nur das Fotomotiv für das erste Präventionsplakat aus dem Jahre 1985, sondern auch die Fotos für weitere Poster und Broschüren. 1991 erschien sein Fotobuch "Männer aus Berlin" im Bruno Gmünder Verlag. Außerdem beteiligte er sich an einigen Gruppenausstellungen und zeigte unter dem Namen "Houseboys" 1999 eine Ausstellung im Schwulen Museum.

"Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird." Dieser Satz der französischen Nobelpeisträgerin Annie Ernaux bescheibt für ihn genau das, was er beim Anblick seiner Fotos empfindet. Diese Erkenntnis führt ihn allerdings nicht dazu mit Wehmut zurückzublicken, sondern mit Stolz und ebenso mit Neugier und Zuversicht in die Zukunft.



Vernissage von "im tanz mit mir selbst" ist am Samstag, den 4. März 2023 von 18 bis 20 Uhr. Die Ausstellung ist bis Ende des Monats im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) zu sehen. (cw/pm)



Bild: Norbert Heuler