Madonna aus Briefmarken

08. März 2023, noch kein Kommentar

In seiner neuen Ausstellung "Musikbox" im Berliner Mann-O-Meter zeigt der Künstler Stefan Merkt Porträts von Madonna, Bette Midler, George Michael und weiteren Ikonen der schwulen Community.



Seit nunmehr 34 Jahren erschafft Stefan Merkt unermüdlich seine Kunstwerke aus originalen Briefmarken. Deren Mikro-Welt verwandelt der Berliner Künstler in Bildwerke, die vom gestalterischen Duktus dieser Postwertzeichen leben. Geordnet in Mengen und Reihen zu farbigen Körpern, Gesichtern und Formen.



Inzwischen blickt Stefan Merkt auf über 3.000 Bilder aus Briefmarken zurück. Mit seinen Ausstellungen in Kulturforen, Cafés und Hotels, Galerien, einem schwäbischen Kuhstall, einer Neuköllner Punkkneipe oder einer Charlottenburger Kirche und den dazugehörigen Publikationen erreicht Merkt immer wieder Menschen, die nicht nur in Museen oder in Galerien anzutreffen sind.

Die Motive der neuen Ausstellung "Musikbox" lassen uns in Erinnerungen schwelgen und regen uns dazu an, zuhause noch einmal die Hits der porträtierten Stars anzuhören. Die Vernissage findet im Mann-O-Meter (Bülowstraße 106, Berlin-Schöneberg) am Samstag, den 11. März 2023 um 18 Uhr in Anwesenheit des Künstlers und bei einem Gläschen Sekt statt. Anschließend kann die Ausstellung bis zum 12. Mai 2023 während der regulären Öffnungszeiten (Mo-Fr 17-22 Uhr, Sa 16-20 Uhr) besucht werden. (cw/pm)