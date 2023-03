Was ein trans Mädchen nach dem Coming-out erlebt

09. März 2023, noch kein Kommentar

Empfohlen für Kinder ab zehn Jahren: Im Badischen Staatstheater Karlsruhe feierte am Dienstag das queere und empowernde Theaterstück "Der Katze ist es ganz egal" von Franz Orghandl Premiere.



Im Mittelpunkt der Geschichte steht das trans Mädchen Jennifer. Seit sie mit ihrem neuen Namen aufgewacht ist, kann sie besser atmen. Ihre Freund*innen Anne, Stella und Gabriel sehen im neuen Namen Möglichkeiten für schöne Kleider und tolle Frisuren und sind sich sicher: "In dir drin steckt, was du bist." Die Erwachsenen allerdings finden, Jennifer sei ein Junge und könne sich nicht einfach einen neuen Namen aussuchen. Nur der Katze ist das zum Glück ganz egal.

Franz Orghandl wurde für ihr humorvolles Kinderbuch mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2021 ausgezeichnet. Es gelingt ihr, Jennifers Wut und Ängste, wenn sie nicht sie selbst sein kann, ebenso zu fassen wie die Anpassungsschwierigkeiten der Eltern. Ihr Fokus liegt dabei auf dem Weg Jennifers zu mehr Selbstständigkeit, wenn diese Rückhalt nicht nur aus der Familie, sondern auch von Freund*innen erfährt.



In der Insel des Badischen Staatstheaters Karlsruhe wird Jennifers Geschichte von der neuen Leiterin des Jungen Staatstheaters Nele Tippelmann inszeniert, die sich dem Karlsruher Publikum hiermit als Regisseurin vorstellt. Beraten wurden sie und das Ensemble u.a. durch Jugendliche des queeren Jugendzentrums LaVie.



Die nächsten Vorstellungen von "Der Katze ist es ganz egal" finden zum Trangender Day of Visibility am 31. März und 1. April 2023 statt. Karten sind noch über die Homepage erhältlich. Die Produktion ist mobil auch für Schulen und Institutionen buchbar. Infos unter . (cw/pm)