So frei leben die Schwulen von San Francisco

10. März 2023,

Meist stellt das Gay-Fotomagazin "Elska" Städte vor, die nicht zu den großen LGBTI-Metropolen zählen. Für Heft 41 machte Herausgeber und Fotograf Liam Campbell eine Ausnahme.



"Mit der Wahl der Orte dokumentieren wir, dass schwules Leben überall ist", erklärte Campbell zur neuen Ausgabe, die in San Francisco entstand. "Mit den weniger bekannten Städten zeigen wir, dass wir auch dort existieren und Wege finden, zu gedeihen. Mit den bekannteren Städten zeigen wir, dass wir alle die gleichen Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse haben."



Das neue Heft beweise für ihn, wie "normalisiert" queeres Leben heute sein könne. "Für einen Ort mit einer so großen schwulen Geschichte wie San Francisco finde ich es besonders ermutigend, zu sehen, wie frei wir sein können", sagte Campbell. "Natürlich haben wir nicht alle Barrieren überwunden, aber wir können gerade in San Francisco sehen, wie stark und unbesiegbar unsere Community ist."



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die schwulen Models von nebenan erzählen zudem persönliche Geschichten aus ihrem Leben in der jeweiligen Stadt.



Die Umschlagseiten der neuen "Elska"-Ausgabe aus San Francisco (Bild: Elska)

Das San-Francisco-Heft mit 196 Seiten kann für 20 US-Dollar (18,89 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (13,22 Euro). Für 32,50 Dollar (30,69 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der kalifornischen Metropole. Einige Motive aus der neuen Ausgabe zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin, São Paulo, Toronto, Atlanta, Casablanca, Montreal, Bern, Athen , Singapur und in Paris. Für die 40. Ausgabe kehrte Campbell ins ukrainische Lwiw zurück. (mize)