Ein queeres Schicksal im 18. Jahrhundert

11. März 2023, noch kein Kommentar

Am Berliner Ensemble feierte am Freitag das Theaterstück "Alias Anastasius" Premiere. Es erzählt die wahre Geschichte von Anastasius Rosenstengel, der*die 1721 wegen Unzucht hingerichtet wurde.



1687 im thüringischen Gehofen als Catharina Margaretha Linck geboren, entschied sich Linck im Alter von 15 Jahren aus einem fremdbestimmten Leben im Waisenhaus auszubrechen und sich eine neue Identität zuzulegen: Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. Catharina bestritt fortan ein Leben als Mann, wurde ins Militär eingezogen, galt dank eines "ledernen Instruments" bald als Frauenheld, desertierte, wurde zum Tode verurteilt, konnte fliehen, heiratete die junge Catharina Mühlhahn und landete dafür schließlich erneut vor Gericht und wurde zum Tode verurteilt. Anastasius war die letzte als Frau gelesene Person, die wegen Unzucht mit einer anderen Frau in Europa 1721 hingerichtet wurde.

Das Theaterstück "Alias Anastasius" wurde inspiriert durch Angela Steideles Buch "In Männerkleidern" von 2004, für das sie historische Akten, Briefe und sonstige Dokumente auswertete und das im vergangenen Jahr zum 300. Todestag als erweiterte Neuausgabe erschien. Im Interview mit queer.de hält die Autorin mehrere Interpretationen der Identität der historischen Figur für legitim. 1721 könnte sowohl ein trans Mann, eine Lesbe oder auch eine nichtbinäre Person mit dem Schwert geköpft worden sein.



Das Theaterstück mit Max Gindorff und Via Jikeli hat das Autor*innen-Duo Matter*Verse für Regisseurin Fritzi Wartenberg geschrieben. "Uns ist relativ schnell klar geworden, dass wir die Geschichte aus Catharinas/Anastasius' Sicht erzählen wollen", so Wartenberg. "Dann war die Frage: Wie erzählt man die Geschichte einer Person, die so fluide ist? Um der Fluidität dieser Figur gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, sie mit zwei Personen zu inszenieren."



Vorstellungen am Berliner Ensemble stehen noch bis zum 20. April 2023 auf dem Programm. Mehr Bilder aus der Inszenierung gibt es in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)