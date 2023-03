Gaby (69) trifft Steffi (66): Funkt es zwischen den Rentnerinnen?

12. März 2023, noch kein Kommentar

Auch in der kommenden Folge der Dating-Doku-Soap "First Dates Hotel" auf Vox sind wieder queere Gäste dabei.



Am Montag, den 13. März 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr treffen die beiden Rentnerinnen Gaby (69) aus Düsseldorf und Steffi (66) aus Saalfeld aufeinander. Bereits im Februar versuchte Gastgeber Roland Trettl in zwei Folgen, schwule Männer zu verkuppeln (queer.de berichtete). Außerdem brachte ein bisexueller Mann eine trans Kandidatin durcheinander (queer.de berichtete).



Mit 69 hat Gaby keine Lust mehr, allein durchs Leben zu gehen, sehnt sich endlich wieder nach einer Partnerin an ihrer Seite. "Leider ist es schon – ich trau's mich kaum zu sagen – 19 Jahre her, dass ich das letzte Mal geknutscht hab." Ihr Glück legt sie nun in die Hände von Roland Trettl und seinem Team: "Ich bin auch recht mutig, was neue Dinge angeht. Und deshalb habe ich ganz, ganz viel Lust, ins First Dates Hotel einzuchecken."



Erst im Alter von 44 Jahren hat Gaby sich zum ersten Mal in eine Frau verliebt, war vorher mit einem Mann verheiratet, hat zwei Kinder. "Ich habe auch die Sexualität mit den Männern genossen – aber mit der Frau war's dann schöner", sagt sie heute. Auf Mallorca hofft sie nach viel zu langer Zeit allein endlich wieder auf eine tolle Frau zu treffen – ein Gastgeschenk hat sie auch dabei: "Ich habe für mein Date ein Bützchen aus Düsseldorf mitgebracht" – zwei Tütchen der köstlichen Schokoladentrüffel hat sie auch für das Hotelteam im Gepäck. Von ihrer Traumfrau hat Gaby im Übrigen keine konkreten Vorstellungen: ob blond oder braunhaarig – "wichtig ist die Ausstrahlung".

Steffi wiederum geht seit dreieinhalb Jahren als Single durchs Leben – doch damit soll jetzt Schluss sein: "Ich bin so ein Macher, ich nehme mein Leben selbst in die Hand – und deshalb bin ich auch hier."



Ganze 28 Jahre war die 66-Jährige bereits mit einem Mann verheiratet, hat zwei Kinder. Mit 50 dann die Kehrtwende, da hat sie sich gesagt: "Vielleicht leb' ich noch 20 Jahre, dann möchte ich so leben, wie ich möchte." Heute sagt sie: "Frauen sind generell für mich attraktiver – schon immer gewesen."



Im "First Dates Hotel" hofft sie, auf ihre ganz persönliche Traumfrau zu treffen: "Ich möchte auch mal wieder, dass ich diese berühmten Schmetterlinge im Bauch habe. Weil ich dran glaube, dass man das immer bekommen kann. In jedem Alter noch."



Von der Frau an ihrer Seite wünscht sich Steffi, dass sich positiv durchs Leben geht, gern (das Leben) feiert und "zum Lachen nicht in den Keller geht". Über sich selbst sagt die Saalfelderin, die leidenschaftlich gern Kraftsport betreibt: "Ich falle gern auf. Ich hebe mich gerne aus der Masse hervor, bin aber kein Querulant." (cw/pm)