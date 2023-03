Die Erektion als Kunstwerk der Natur

13. März 2023,

Bild: Gruenholtz

US-Fotograf Gruenholtz ist für seine atemberaubenden männlichen Aktfotografien bekannt. Nach dem großen Erfolg seines Fotobuchs "Uncensored" widmet er sich in "The Fine Art of Erections" der natürlichen Schönheit des erigierten Penis.



Auch heutzutage gilt dieses Sujet in der Kunst weitgehend als Tabu. Gruenholtz macht den Phallus wieder salonfähig. In zeitlos eleganten Fotos zeigt er Männer, deren Erektionen sich mal zufällig, mal beiläufig in unterschiedlichen Alltagssituationen ereignen. Die Fotografien in diesem Buch zeigen Erektionen als Phänomen der Natur – stilvoll, schamlos und schön.

"Heute sind phallische Darstellungen in der Kunst weitgehend tabu, und das gilt insbesondere für Fotografien", erklärte Gruenholtz in einem Statement zum neuen Fotoband. "In den meisten sozialen Medien werden sie zensiert; mein erster Agent kündigte mir, als ich ihm mitteilte, dass ich von nun an auch Erektionen zeigen wolle; Künstlerkollegen brachen den Kontakt zu mir ab; Freunde und Verwandte äußerten sich so missbilligend, dass ich mich an den Pranger gestellt fühlte." Gruenholtz weiter: "Wenn Künstler dazu genötigt werden, Erektionen aus ihren Werken zu verbannen – und die meisten Künstler halten sich daran -, wird die breite Öffentlichkeit sie nur noch im Kontext von Pornografie zu sehen bekommen; und das wiederum führt dazu, dass die Darstellung von Erektionen mit Pornografie gleichgesetzt wird."



Der 176-seitige Fotoband "The Fine Art of Erections" mit 108 Abbildungen ist am 13. März 2023 bei Salzgeber Buch erschienen und zum Preis von 59 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Einige (entschärfte) Motive aus dem Buch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)

