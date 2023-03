Das große Schlager-Duell im Ersten

16. März 2023, noch kein Kommentar

In der kommenden Woche treten bei "Wer weiß denn sowas?" die beiden Sängerinnen Katja Ebstein und Marianne Rosenberg als Kandidatinnen an.



Ihre Evergreens "Marleen" und "Wunder gibt es immer wieder" haben die beiden wohl sofort im Ohr, wenn sie an Rosenberg und Ebstein denken, Am Donnerstag, den 23. März 2023 treten die beiden Schlagersängerinnen, die längst zu Ikonen insbesondere der schwulen Community wurden, zum musikalischen Rateduell an. Wer von beiden kann am Ende den Quiz-Sieg erringen und schmettern: "Er gehört zu mir"?

"Wer weiß denn sowas?" wird seit 2015 in erster Linie im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt. Der übliche Sendeplatz ist montags bis freitags um 18 Uhr. Die Studiogäste können vor jeder Sendung entscheiden, ob sie sich dem Promi-Team von Bernhard Hoëcker oder Elton anschließen. Das gewonnene Geld wird unter den Studiogästen, die sich für das siegreiche Team entschieden haben, aufgeteilt. Moderator der Sendung ist Kai Pflaume. (cw)