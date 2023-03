20. März 2023, noch kein Kommentar

Im Berliner Stage Theater des Westens feierte am Sonntag das neue Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles" von Peter Plate und Ulf Leo Sommer eine berauschende Premiere.



Die Geschichte von William Shakespeare wurde durch über zwei Dutzend packende Pop-Songs und die mitreißende choreografische und gesangliche Performance der fantastischen Darsteller*innen zu neuem Leben erweckt.



Zu den Premierengästen gehörte mit Bärbel Bas auch die Präsidentin des Deutschen Bundestags. "Ich wusste nicht, was mich erwartet", zeigte sich die SPD-Politikerin begeistert. "Die Geschichte kennt man ja, aber die Musik ist so toll! Es geht so ins Herz und ich wippe auf dem Stuhl mit. Das ist faszinierend! Wirklich mega!"

"Einfach überwältigend schön!", lobte auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, "ich muss wirklich sagen, es ist so tief berührend. Wirklich mitreißend!" Sängerin Katja Ebstein zeigte sich ebenfalls begeistert: "Ich finde das neu und modern. Ganz anders als die üblichen Musicals, man arbeitet mit Bildern. Sehr schöne Melodien". Conchita Wurst schloss sich an: "Überwältigend schön. Die Musikalität – grandios. Delicious." Fotos der prominenten Premierengäste zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



In der Inszenierung wird es nicht nur gegen Ende ungeahnt politisch – mit einem Verweis auf die schweren Folgen eines Kriegs. Auch die Figur Mercutio bekommt einen interessanten Dreh – er ist nämlich in Romeo verliebt. "Wir hoffen, dass Shakespeare es super finden würde, dass man es auch mal so interpretiert", wird Plate im Programmheft zitiert. "Wobei wir nicht die Ersten sind, die erkannt haben, dass Mercutio schwul ist."



Eine ausführliche Besprechung des Musicals folgt. (cw/dpa)