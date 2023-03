22. März 2023, noch kein Kommentar

Die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs präsentiert in ihrer neuen Ausstellung "Unbeschwert" homoerotische Arbeiten des niederländischen Künstlers Martin-Jan van Santen.



Die Werke zeigen van Santens Suche nach der Schönheit des männlichen Körpers, nach der unverstellten Wahrheit hinter der Pose. Ein Spiel mit Licht und Schatten betont hierbei die Konturen der Körper und erschafft Szenen, die oft von Leichtigkeit geprägt sind.



Zuweilen bedient sich der Künstler dabei einer überraschendem Farbigkeit, die Sonnenstrahlen grün färbt und Schatten einen violetten Schimmer verleiht. In einigen Werken der Ausstellung findet sich Wasser als Motiv wieder. Mal entsteigen die muskulösen jungen Männer einer dunklen Wasseroberfläche, auf der Lichtreflexe aufleuchten, mal zeichnen sich ihre Konturen unter der glatten Oberfläche eines Badewassers deutlich ab und andere wiederum wühlen das türkise Wasser eines Pools auf. Es sind diese Variationen der Zustände, der ständige Wandel, die Martin-Jan van Santen am Wasser anziehen.

Der Künstler zeigt in seinen Gemälden zuweilen Szenen, die der Realität entspringen könnten und denen wir ganz unbeobachtet beiwohnen dürfen. In anderen, aber nicht weniger authentischen Szenen, werden die Betrachtenden durch einen direkten Blick mit einbezogen. Wir werden Zeuge von Momenten der Leichtigkeit, die an warme Sommertage erinnern und Unbeschwertheit ausstrahlen.



Die Ausstellung wird am Freitag, den 24. März 2023 in Anwesenheit von Martin-Jan van Santen eröffnet und ist anschließend bis zum 29. April in der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a, Stuttgart) zu sehen. (cw/pm)