Vier schwule Männer sind bereit für die große Liebe

Auch beim Staffelfinale der Dating-Doku-Soap "First Dates Hotel" am Montagabend um 20.15 Uhr auf Vox sind wieder mehrere queere Gäste dabei.



Zum einen treffen mit Coach und Choreograf Peter (36) und Vertriebsleiter Christoph H. (30) zwei Hamburger aufeinander. Zusammen einschlafen und aufwachen, gemeinsam Urlaubspläne schmieden – das sind Dinge, die Peter im Singleleben fehlen. Seit einem dreiviertel Jahr geht er allein durchs Leben. Ob älter oder größer – bestimmten (optische) Vorstellungen an seinen Traummann hat Peter nicht: "Ich finde die Werte viel wichtiger." Vor allem Humor und die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, sollte sein Zukünftiger mitbringen. Ansonsten begibt sich leidenschaftliche Tänzer, der sich sogar bereits seinen Traum von einem Auftritt am Broadway erfüllt hat, ganz ohne Erwartungen in das Liebesabenteuer: "Ich hab einfach Bock auf einen schönen Abend." Ob am Ende doch mehrere draus werden?

Christoph H. glaubt an Liebe auf den ersten Blick, "ich bin da so ein bisschen kitschig veranlagt". Auf sein Coming-out hatte er nicht nur positive Reaktionen erhalten: Seine eigene Familie wollte ihn "bekehren". "Das war echt schlimm", so Christoph rückblickend. Für ihn war umso wichtiger, einen Cut zu ziehen, heute sagt er: "Meine Familie sind für mich meine Freunde, da weiß ich, woran ich bin. Die begleiten mich teilweise auch schon über 20 Jahre." Außerdem immer an seiner Seite: seine kleine Hündin. Ins "First Dates Hotel" reist er nun erstmals ohne sie. Seinem großen Liebesabenteuer blickt der Vertriebsleiter gespannt entgegen: "Ich bin schon nervös. Also freudig nervös. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt."



Außerdem treffen in der Abschlussfolge der Kölner Unternehmensberater Armin (34) und Christoph L. (28), medizinischer Fachangestellter und Musicaldarsteller aus Hamburg, aufeinander. Armin wagte bereits 2020 ein Blinddate im Fernsehen und war zu Gast im "First Dates Restaurant". Nun legt er sein Glück erneut in die Hände von Spitzenkoch Roland Trettl und seinem Team.



Auch Christoph L. (li.) und Armin will Vox verkuppeln (Bild: Vox)

Von seinem Traummann hat der 34-Jährige keine konkreten Vorstellungen: "Es ist mir schon oft passiert, dass ich jemanden kennengelernt habe, der war bildhübsch. Und mit jedem Wort, was die Person gesagt hat, wurde sie unattraktiver. Und umgekehrt eben auch."



Ganz ohne Erwartungen stürzt sich Armin in sein Liebesabenteuer. Sein Motto: offenbleiben und sehen, was sich ergibt. Und tatsächlich: Das Date mit Christoph L. nimmt eine ungeahnte Wendung... (cw/pm)