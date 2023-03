27. März 2023, noch kein Kommentar

Bild: Stéphane Gizard

Auch in seinem fünften Bildband "Irréversible" feiert der Pariser Fotograf Stéphane Gizard die Schönheit junger Männer.



Die subtile Mischung aus intimen und erotischen Fotos sind eine Ode an verlorene Illusionen: Seine Models, meist zwischen 17 und 20 Jahre alt, setzt der in Frankreich eigentlich für seine Celebrity-Aufnahmen bekannte Künstler un- oder wenig bekleidet in Szene.

Stéphane Gizard kommt dabei ganz nah an sie heran: Die jungen Männer in ihrer prägendsten und entscheidendsten Lebensphase wirken stark und schutzlos zugleich. Wenn der Fotograf sie am offenen Fenster, unter der Dusche oder am einsamen Strand zeigt, verbindet er gekonnt privateste Momente mit dem Licht der Öffentlichkeit.



Der Bildband "Irréversible" enthät bislang unveröffentlichte Fotografien in Farbe und Schwarzweiß, die zwischen 1999 und 2022 entstanden sind. Erhältlich ist die rund 200 Seiten starke Monografie zum Preis von 60 US-Dollar (55,71 Euro) zzgl. Versandkosten über das homoerotische Kunstportal boysboysboys.org. Dort kann man sich auch mehr Bilder anschauen. (cw/pm)