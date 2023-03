Lesbisches Leben in New York

29. März 2023, noch kein Kommentar

Das Museum Brandhorst in München zeigt mit "Nicole Eisenman. What Happened" erstmals die gesamte Bandbreite des drei Dekaden umfassenden malerischen und bildhauerischen Werks der queeren Künstlerin.



Nicole Eisenman, geboren 1965, zählt seit den 1990er Jahren zu den Protagonist*innen der Kunstszene New Yorks und gehört heute zu den einflussreichsten künstlerischen Positionen der Gegenwart. Von Beginn an zeichnet sich ihr Schaffen durch ein Nebeneinander unterschiedlicher Materialien, Formate und Techniken aus: So stehen manche Öl- und Acrylgemälde, großformatigen Wandmalereien und Arbeiten auf Papier für sich, während andere zu Installationen gruppiert werden. Charakteristisch für Eisenman ist, dass sie aus vielfältigen Quellen schöpft, darunter Werken der Renaissance, Comics der Undergroundszene oder sozialistischen Wandbildern der 1930er Jahre. Viele der Arbeiten rufen die Erfahrungen lesbischer Communitys in New York auf. Sie sind jedoch nicht rein dokumentarisch, sondern in hohem Maße von Fantasie und Komik geprägt.



"Twister", 1995 © Nicole Eisenman. Hall Sammlung. Courtesy Hall Art Foundation (Bild: Mark Woods)

In ihren großformatigen, figurativen Malereien seit den 2000er Jahren bezieht sich Eisenman unmittelbar auf ihr Lebensumfeld und stellt das Alltägliche auf ebenso humorvolle wie mitfühlende Weise dar. Es sind meist Gruppenbildnisse, die jedoch nicht nur von Eintracht und Verbundenheit, sondern auch von sozialer Isolation und Entfremdung innerhalb der Gesellschaft erzählen.

Seit Mitte der 2010er Jahre produziert die Künstlerin eine Reihe monumentaler Gemälde, in denen sie sich auf die angespannte politische Stimmung in den Vereinigten Staaten nach der Präsidentschaftswahl des Jahres 2016 bezieht. Einige Arbeiten kritisieren Wähler*innen, die Donald Trumps populistischen Versprechungen verfallen. Auf anderen wiederum sind politisch engagierte Communitys zu sehen, die gemeinsam einer gesellschaftlichen Kultur entgegentreten, die sich "auf einem dunklen Pfad" ("The Darkward Trail", 2018) befindet. In den vergangenen Jahren erfahren auch skulpturale Werke einen immer größeren Stellenwert in Eisenmans Praxis. Nach ersten Arbeiten in Gips zu Beginn der 2010er Jahre gibt es heute keinen Stoff mehr, den die Künstlerin nicht in ihren Skulpturen zu verarbeiten wüsste. Deren Materialität referenziert queere Themen, die Eisenman fortwährend beschäftigen, ebenso wie ihre unerschütterlich humanistische und universalistische Haltung.



Die Ausstellung, die rund 100 Arbeiten von 1992 bis heute versammelt, ist noch bis zum 10. September 2023 im Museum Brandhorst (Theresienstr. 35a, 80333 München) zu sehen. (cw/pm)