Neue queere Ampeln in Bielefeld

Bild: Stadt Bielefeld

Sogenannte Vielfalts-Ampeln sind seit Mittwoch auch am Bielefelder Jahnplatz zu sehen. Statt 14 Standard-Symbolen leuchten nun schwule und lesbische Paare in rot und grün.



Ziel der Maßnahme ist, damit eine stärkere Wahrnehmung queerer Themen in der Öffentlichkeit zu erzielen, teilte die Stadtverwaltung mit. Als Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Altstadt und aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens biete sich der Jahnplatz dafür besonders an. Die Umrüstung kostete etwa 950 Euro. Weitere Vielfalts-Ampeln gibt es in Bielefeld seit 2020 an der Kreuzung Bahnhof- und Feilenstraße (queer.de berichtete).

Die ersten gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen wurden 2015 im Vorfeld des Eurovision Song Contests in Wien installiert (queer.de berichtete). Das führte zu weltweiter Berichterstattung, was die österreichische Hauptstadt dazu brachte, die eigentlich zeitlich begrenzte Aktion fortzusetzen. In Folge galt die Aktion für viele weitere Städte auch als vergleichsweise günstige Werbemaßnahme, um Schlagzeilen zu generieren und queere Tourist*innen anzuziehen. Die Idee wurde seitdem von mehreren Städten in Deutschland, Europa und sogar in Australien übernommen (queer.de berichtete).



Anfang des Monats sorgte die Installation von gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen in Saarbrücken für eine Hass-Welle gegen CDU-Oberbürgermeister Uwe Conradt (queer.de berichtete). (mize)