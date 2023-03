"Unanständige Cutouts" von Juan Boilero

31. März 2023, noch kein Kommentar

Aus selbst recycelten Pappkartons kreiert der Künstler Juan Boilero erotische Figuren aus der schwulen Leder- und Bärenszene – im April werden seine "Bad Dolls" in Berlin ausgestellt.



Der Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) lädt am Samstag, den 1. April 2023 von 18 bis 20 Uhr zur Vernissage in den Regenbogenkiez. Bei einem Glas Sekt kann man den Künstler persönlich kennenlernen. Bis Ende des Monats können die Bilder dann täglich in der Galerie des Buchladens besichtigt werden.

Die Figuren von Juan Boilero präsentieren gerne ihr bestes Stück, sind so sexy wie die Kerle von Tom of Finland und gleichzeitig liebevoll verspielt. Ein wunderbar selbst-ironischer Blick auf schwule Stereotype, der einfach Spaß macht. Jedes der "unanständigen Cutouts" (Eigenwerbung) ist ein handgefertigtes Unikat mit einem gestanzten Logo des Künstlers und seiner Signatur auf der Rückseite.



Die "Bad Dolls" haben echtes Kultpotenzial! Wer nicht nach Berlin fahren kann: Im Etsy-Shop von Juan Boilero sowie über seine Instagram-Seite können sie zu einem sehr fairen Preis online erworben werden. (mize)