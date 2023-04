Mode für trans Männer

03. April 2023, noch kein Kommentar

Pünktlich zum Trans Day of Visibility startete das Modelabel Both& Apparel eine aufsehenerregende Werbekampagne in New York, London und Paris.



Auf großen Außenwerbeflächen wird die neue Denim-Kollektion des Start-ups beworben, das sich in erster Linie an trans Männer richtet. Die Motive sind eine Hommage an die ikonischen Calvin-Klein-Werbungen der 1990er Jahre mit Kate Moss und Mark Wahlberg, die von Herb Ritts aufgenommen wurden.

Für die von der Agentur WongDoody entworfene Kampagne stehen jedoch drei trans Männer im Mittelpunkt: Die Models Tai Hattingh, Arthur Macnair und Ethan Denadai tragen die Jeans der Marke und zeigen sich sowohl oben ohne als auch in klassischen weißen T-Shirts des Labels und posieren für eine Reihe von Fotos und einen Film.

Die Kampagne wurde von Lydia Garnett aufgenommen, einer nichtbinären Fotografin aus London, die bereits für Marken wie Nike, Stonewall und Englands Lionesses gearbeitet hat. Trans-Ikone Daniel Sea, die durch ihre Rolle des Max in "The L Word" international bekannt wurde, fungierte als Executive Creative Director des Shootings. (cw)