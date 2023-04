06. April 2023, noch kein Kommentar

Bild: Instagram / Dustin Lance Black

Der olympische Goldmedaillengewinner Tom Daley und Oscar-Preisträger Dustin Lance Black haben am Mittwoch vergangener Woche ihr zweites Kind via Leihmutterschaft begrüßt.



Black teilte ein Bild der Regenbogenfamilie auf Instagram. "Und dann waren es vier", so der Drehbuchautor. "Unser zweiter Sohn, Phoenix Rose Black-Daley, ist am 28. März um 15.34 Uhr angekommen." Auf dem Bild ist auch der ältere Sohn der beiden, der fünfjährige Robert "Robbie" Ray Black-Daley, zu sehen.



Blacks Ehemann Daley schrieb auf Instagram: "Unsere Familie ist letzte Woche gewachsen. Wir haben Phoenix am 28. März begrüßen dürfen und er ist einfach perfekt. Robbie ist ein liebevoller GROẞER BRUDER." Dazu veröffentlichte er zwei weitere Bilder.



Der Brite Daley und der Amerikaner Black leben bereits seit 2014 zusammen. 2015 verlobten sie sich und 2017 gaben sie sich bei einer Hochzeitszeremonie in England das Ja-Wort. Eine Leihmutter brachte 2018 ihren ersten Sohn auf die Welt. Die beiden leben in einer Luxus-Wohnung in einem alten Industriegebäude im Londoner Stadtbezirk Southwark.



Daley hatte nach der Geburt des ersten Kindes erklärt, dass das Paar auch überlegt hatte, nahe ihres Wohnortes in England eine Leihmutter zu beauftragen, allerdings seien die rechtlichen Voraussetzungen in Blacks Heimatland USA besser: "Im Königreich ist es viel komplizierter, weil Leihmütter nicht rechtlich geschützt werden und die späteren Eltern ebenfalls nicht rechtlich geschützt werden. Das ist einfach eine unsichere Sache."

Beide Väter sind in ihren sehr unterschiedlichen Berufen Weltspitze: Der 28-jährige Daley ist ein britischer Turmspringer, der seit dem Alter von zwölf Jahren Medaillen einsammelt – 2021 gewann er bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio mit seinem Partner Matty Lee die Goldmedaille im Synchron-Wasserspringen vom Zehn-Meter-Turm. Die Karriere des 48-jährigen Black startete bereits früher: Der Drehbuchautor erhielt 2009 den Oscar für das Drehbuch für den Film "Milk", in dem Sean Penn den bekannten Schwulenaktivisten Harvey Milk spielte. Der erste homosexuelle Mann, der in ein öffentliches Amt gewählt wurde, war 1978 im Rathaus von San Francisco erschossen worden. (dk)