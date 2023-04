07. April 2023, noch kein Kommentar

In der neuen ZDF-Serie "WatchMe" spielen Simon Mantei und Michelangelo Fortuzzi ein junges schwules Paar, das mit Sexvideos im Internet reich werden will.



Die Sehnsucht nach Zuneigung und Intimität war wohl noch nie so groß wie während der Hochphase der Corona-Pandemie. Plattformen wie OnlyFans erlebten so einen regelrechten Boom. Der vermeintlich intime und direkte Kontakt zwischen Sexarbeitenden und Abonnierenden unterschied sich von regulären Pornos.



In einer Gesellschaft, die immer mehr Wert auf Individualisierung und Nähe zu Influencer*innen legt, scheinen solche Portale der nächstlogische Schritt im digitalen Kapitalismus zu sein. Nie war es so leicht, erotische Bilder und Videos selbst zu produzieren, hochzuladen und mit anderen zu teilen. Sexarbeit, so ein Standpunkt, würde dadurch feministischer, da selbstbestimmter. Doch ist das wirklich so revolutionär?

Die neue Instantserie "WatchMe" will dieses zeitgeistliche Phänomen ergründen und herausfinden, was die Digitalisierung und die neue Niedrigschwelligkeit der Sexarbeit mit unseren intimsten Wünschen und unserem Verständnis von Nähe macht. Aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten die Autor*innen Lene Pottgießer, Jonas Bock und Chris Hödl und Regisseurin Alison Kuhn Plattformen wie OnlyFans und ergründen, was junge Menschen dort antreibt, wonach sie sich sehnen und was es über uns als Gesellschaft erzählt.



In der ZDF-Produktion geht es um "Girlfriend Experience", "DickRating" und Livestream auf dem fiktiven Onlineportal "WatchMe". Dort ist der Kontakt direkt, persönlich und einfach – solange das Geld stimmt. Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika (Maddy Forst) findet das nur fair. Endlich profitiert sie finanziell von der Sexualisierung, der sie ohnehin täglich ausgesetzt ist. Nun kann sie wenigstens die Spielregeln selbst bestimmen. Doch schnell wird für sie klar, dass eine Abgrenzung vom Mainstream gar nicht so einfach ist.



Auch für Toni (Anna Werner Friedmann) ist die Plattform zuerst eine Verheißung. Die alleinerziehende Mutter genießt es, die Lust an ihrer Weiblichkeit und ihrem Körper wieder zu entdecken und dabei auch noch ihr mickriges Gehalt aufstocken zu können. So unkompliziert bleibt es leider nicht lange. Ihren vermeintlich so offenen Freunden ist das eindeutig zu vulgär. Dildopartys: Ja! Bezahlte Nacktbilder: Auf keinen Fall!



Das schwule Paar Tim (Michelangelo Fortuzzi) und Josh (Simon Mantei) verfolgt hingegen ganz klare Karriereziele auf "WatchMe". Doch wie lang kann ein Paar funktionieren, wenn Privat- und Arbeitsleben so eng miteinander verknüpft sind? Während Josh immer neue Ideen hat, muss sich Tim auf seine Abi-Prüfungen konzentrieren...



Alle sechs Folgen von "WatchMe" können ab Freitag, den 12. Mai 2023 um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. ZDFneo zeigt die komplette Instantserie am Samstag, den 3. Juni 2023 um 23.50 Uhr.



Es gehe um "wichtige, aktuelle Themen, über die viele lieber nicht reden wollen", erklärte Darsteller Michelangelo Fortuzzi zur Serie. "Ich hoffe, dass 'WatchMe' einen Grunddiskurs auslösen wird. Das ist auch, was mich reizt an Projekten, wenn man im besten Fall mit Kunst anregen kann, dass Menschen anfangen, über Tabuthemen zu sprechen." In Plattformen wie OnlyFans sehe er viele Chancen für die Menschen, die sich dort wohlfühlen und Spaß daran haben, sich selbstbestimmt sexuell auszudrücken, so der Schauspieler. "Zu einem Problem wird es nur, wenn es durch fehlende Regulierung zur Ausbeutung kommt." (mize/pm)