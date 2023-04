Ein queerer Blick auf die Versuchung

08. April 2023, noch kein Kommentar

In der Galerie P6 im Berliner Regenbogenkiez wurde am Freitagabend die neue Gruppenausstellung "Temptation" eröffnet.



Noch bis zum 10. Juni 2023 sind Werke von Moena Weiss, Erling Viktor, Philip Pedersen, Benjamin Reding und Paul-Rhu-Mhor-Fraser zu sehen. Die Künstler*innen wagen einen queeren Blick auf das biblische Thema der "Versuchung", das in der Kunstgeschichte schon immer eine große Rolle spielte.



Erling Viktor, Jungle, collage on canvas, 65 x 60 cm, 2023

"Glücklicherweise hat sich das Konzept der Versuchung heute in eine ekstatischere Richtung entwickelt, nämlich in den Bereich einer progressiven queeren Gesellschaft", heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung. "Für viele ist die Versuchung heute eine wundersame Position, der Drang eine Tugend, ja sogar eine Sehnsucht." Durch verschiedene Perspektiven und unterschiedliche künstlerische Darstellungsformen gelinge ein "Dialog über die Versuchung durch die queere Existenz von einem romantischen Standpunkt aus".

Die Galerie P6 (Gossowstraße 6, Ecke Motzstraße, 10777 Berlin-Schöneberg) wurde im Herbst 2020 eröffnet. In den Räumen präsentieren Erling Viktor und Ian Jones Werke inspirierender, überwiegend queerer Künstler*innen und wollen demonstrieren, wie man mit hochwertiger Kunst lebt. (cw/pm)