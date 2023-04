Wie man Traumata in Stärke verwandelt

10. April 2023, noch kein Kommentar

Bild: Christian Schoeler

Die Düsseldorfer Part2Gallery erinnert mit der neuen Ausstellung "I am a bird now" an den queeren Künstler Christian Schoeler (1976-2015).



"Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und habe versucht, mir die Haare zu schneiden und Fußball zu spielen, aber es hat nicht funktioniert, ich sah immer noch aus wie ein Mädchen," erinnerte sich der deutsche Maler Christian Schoeler. "Aber heute sind diese Erinnerungen, diese Traumata, etwas Positives, eine Stärke geworden", fügte er hinzu.



Christian Schoeler (Bild: Part2Gallery)

Intimität, Verletzlichkeit und Verlust sind Themen seiner Bilder. Mit seiner Neuinterpretation des Porträts hat Christian Schoeler ein völlig neues Genre geschaffen.

Der im Alter von 38 Jahren verstorbene Künstler war der Spiegel zwischen ihm und seinen Models, seine Zusammenarbeit mit Louis Vuitton erregte Aufsehen. Er wäre nicht Christian Schoeler gewesen, hätte er nicht auch am Ende seines Lebens eine klare Vorstellung davon gehabt, wie es mit seinem Lebenswerk weitergehen soll: Menschen berühren und inspirieren.



Die Ausstellung "I am a bird now" wird am Samstag, den 22. April 2023 um 19 Uhr in der Part2Gallery (Altestadt 13, 40213 Düsseldorf) eröffnet. Anschließend ist sie dort bis zum 27. Mai 2023 zu sehen. (cw/pm)



Bild: Christian Schoeler