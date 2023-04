Almodóvars "Antwort auf Brokeback Mountain"

12. April 2023, noch kein Kommentar

Der neue queere Western "Strange Way of Life" von Kult-Regisseur Pedro Almodóvar feiert im Mai in Cannes seine Weltpremiere. Das gab das Filmfestival am Dienstag bekannt – und veröffentlichte das erste offizielle Szenenfoto.



Der 30-minütige Kurzfilm, der im offiziellen Wettbewerb läuft, handelt von zwei schwulen Cowboys mittleren Alters, die sich nach 25 Jahren Trennung in dem Wüstenstädtchen Bitter Creek wiedersehen. Zusammen mit den beiden Hauptdarstellern Ethan Hawke und Pedro Pascal werde Almodóvar zur Premiere kommen, teilte das Festival mit.

Der schwule Regisseur bezeichnete "Strange Way of Life" als seine "Antwort auf Brokeback Mountain". Vor 20 Jahren hatte es Almodóvar abgelehnt, bei dem Hollywood-Western mit Heath Ledger und Jake Gyllenhaal Regie zu führen, da er nicht glaubte, die Beziehung der beiden Männer "animalisch" genug darstellen zu können. Die Regie übernahm schließlich Ang Lee.



Der Titel seines neuen Films geht auf ein berühmtes Fado-Lied von Amália Rodrigues zurück, dessen Text laut Almodóvar "darauf hindeutet, dass es keine seltsamere Existenz gibt als die, die man lebt, wenn man seinen eigenen Wünschen den Rücken kehrt". In weiteren Rollen sind Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto und Daniela Medina zu sehen. Gedreht wurde "Strange Way of Life" in Spanien.



Auch ein erstes Poster wurde bereits veröffentlicht. (cw)