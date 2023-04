Die Fab 5 erobern New Orleans

13. April 2023, noch kein Kommentar

Bild: Netflix

Am 12. Mai 2023 startet die mit Spannung erwartete siebte Staffel der preisgekrönten Serie "Queer Eye" auf Netflix – gedreht wurden die neuen Folgen in der größten Stadt des US-Bundesstaats Louisiana.



Im Mittelpunkt von "Queer Eye" stehen fünf queere Expert*innen, die anderen Menschen auf Vorschlag der Familie oder von Freund*innen ein komplettes Neustyling verpassen. Auf dem am Mittwoch veröffentlichen Poster zur neuen Staffel tanzen die sogenannten Fab 5 Bobby Berk (Innenarchitektur), Jonathan Van Ness (Styling), Antoni Porowski (Essen und Wein), Karamo Brown (Kultur) und Tan France (Fashion) durch die Straßen von New Orleans. "From beignets to ben-yas!", heißt es in Anspielung auf die berühmten Krapfen der Stadt am Mississippi River.



Die siebte Staffel soll aus insgesamt sieben Folgen à 45 Minuten bestehen.

"Queer Eye" läuft seit 2018 auf Netflix, die letzte Staffel wurde in Texas gedreht. Die gekonnt mit allerlei Klischees spielende Show ist das ungescriptete Reboot der Realityshow "Queer Eye for the Straight Guy", die zwischen 2003 und 2007 im US-Kabelsender Bravo gezeigt wurde. (cw)