Liebeserklärung an proletarische Butches und Studs

14. April 2023, noch kein Kommentar

Vier Jahre lang ist die queere Fotografin Roman Manfredi durch Großbritannien gereist, um Butch- und Stud-Lesben aus der Arbeiter*innen-Schicht zu porträtieren – das Ergebnis ist jetzt in einer außergewöhnlichen Ausstellung zu sehen.



Noch bis zum 3. Juni 2023 zeigt der Londoner Kunstraum Space Station Sixty-Five unter dem Titel "We/Us" insgesamt 41 gerahmte Fotografien von weißen und Schwarzen lesbischen Frauen, die sich eher maskulin definieren und mit den akademisch geprägten queeren Szenen der Großstädte wenig zu tun haben. Wir sehen sie in gewöhnlichen Umgebungen, mal ist es der Arbeitsplatz, mal das Wohnviertel. In einer Audioinstallation können sich die Besucher*innen der Ausstellung zudem Interviews mit den Porträtierten anhören.

"Ich wollte die Menschen zeigen, die vor Einkaufszentren stehen und 13 Pfund die Stunde als Security verdienen", sagt Roman Manfredi in einem aktuellen "Vice"-Interview über die Serie. "Das sind die Menschen, die wir neben den vorzeigbareren Versionen schlanker, androgyner Queerness häufig übersehen. Viele Menschen haben auch diese akademische Vorstellung von Identität im Kopf und vergessen dabei, dass das unsere gelebte Erfahrung ist."



In dem "Vice"-Interview sind auch weitere Porträts aus der beeindruckenden Serie zu sehen. Mehr Infos über Roman Manfredi gibt es auf ihrer Homepage. (cw)