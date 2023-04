Axel Milberg brilliert als Dragqueen

16. April 2023, noch kein Kommentar

Zum diesjährigen IDAHOBIT am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, zeigt das Erste die queere Komödie "Meine Freundin Volker" mit einem herausragenden Axel Milberg in der Hauptrolle.



Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist der Star der Dragszene in St. Pauli. Nach einem glanzvollen Auftritt im Club "Donauwelle" wird sie Zeugin eines Mafiaanschlages und muss fliehen. Aus Vivian wird Volker – und getarnt als hetero Mann versteckt sie sich in der Familie der Grundschullehrerin Katja (Kim Riedle) auf dem platten Land in Schleswig-Holstein. Insbesondere der zehnjährige Lukas (Bruno Thiel) freut sich über Katjas neuen Untermieter: Der sensible Junge wird in der Schule gemobbt, und seitdem sein Vater David (Helgi Schmid) ausgezogen ist, sucht er ein neues Vorbild.

Gemeinsam mit Volker übernimmt Katja an ihrer Schule die Leitung der Musical-AG, um ihren Exmann David und dessen neue Freundin Nora (Anja Antonowicz) zu beeindrucken. Volker beginnt tatsächlich, Spaß daran zu haben, den Kindern Lipsync und das Schauspielern beizubringen. Lukas übernimmt die Rolle der Cinderella und ist selig.



Doch Katja merkt, dass sie David niemals zurückbekommen wird. Um sie von ihren Problemen abzulenken, entführt Volker sie für eine Nacht in die Hamburger "Donauwelle".



Regie bei "Meine Freundin Volker" führte Piotr Lewandowski. Die Komödie wurde mit großer Unterstützung aus der Drag-Szene realisiert. Mit dabei sind Tante Gladice als Gudrun die Göttliche, Electra Pain als Marylin Kennedy, Funny Funtastic als Wella Klitorax, Dominik Lamovski als Bambi Xtra Vaganza, Meik van Severen als Judy BlaBla, Kelly Heelton als Uschi Untermüller sowie Rachel Invention als Dragqueen Lack.



Weitere Eindrücke zum Film gibt die unten verlinkte Bildergalerie. Eine ausführliche Kritik folgt zur TV-Austrahlung. (cw/pm)