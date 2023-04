Drehbeginn für die letzte Staffel von "Young Royals"

17. April 2023, noch kein Kommentar

Die Liebesgeschichte von Prinz Wilhelm und "Untertan" Simon geht in eine neue Runde: In Schweden haben die Dreharbeiten für die dritte und finale Staffel von "Young Royals" begonnen. Hier sind die ersten Bilder!



Seit Ende letzten Jahres bekannt wurde, dass die schwedische Serie noch einmal verlängert wird, warteten die Fans sehnsüchtig darauf, mehr über die neuen Episoden zu erfahren. Nun gibt Netflix einen ersten Einblick in die letzte Staffel.



Zum einen veröffentlichte der Streamingdienst vier Fotos, die offenbar am Set entstanden sind. Wir zeigen sie in der unten verlinkten Galerie.

Zum anderen sind Darsteller*innen der Serie in einem Video beim ersten gemeinsamen Lesen des Drehbuchs zu sehen – bei erkennbar sehr großer Wiedersehensfreude. "Nichts als gute Laune, denn die 'Young Royals'-Besetzung ist zurück am Set für die dritte und letzte Staffel", schrieb der Streamingdienst zum Clip auf Twitter. Gegen Ende des kurzen Features verrät Wilhelm-Darsteller Edvin Ryding, dass die erste Folge der dritten Staffel "wow" sein werde.



Nothing but good vibes as the Young Royals cast is back on set for the third and final season! pic.twitter.com/iuLXBU5TBi Netflix (@netflix) April 13, 2023 Twitter / netflix

Bislang sind insgesamt zwölf Episoden der "Young Royals" in zwei Staffeln auf Netflix erhältlich. Die erste Staffel war am 1. Juli 2021 veröffentlicht worden, die zweite Staffel am 1. November 2022.



Die Serie handelt vom schwedischen Prinzen Wilhelm (Edvin Ryding), der sich auf einem Internat in den aus bescheidenen Verhältnissen kommenden Simon (Omar Rudberg) verliebt. Doch der junge Prinz darf nicht einfach mit einem anderen Jungen ausgehen – und muss außerdem gegen Intrigen kämpfen. Ist die Krone wichtiger oder doch die Liebe? Das höchst emotionale Ende der zweiten Staffel ließ dabei einige Handlungsstränge offen, die nun wohl in der letzten Staffel behandelt werden sollen.



"Young Royals" war von der TV-Kritik und dem Publikum durchweg positiv aufgenommen worden. Insbesondere die Besetzung der Schüler*innen-Rollen wurde gelobt. Im Portal "Rotten Tomatoes" hat die erste Staffel etwa eine Zustimmungsrate von 100 Prozent bei Kritiker*innen und 99 Prozent bei Zuschauer*innen. Auch die Kritik bei queer.de war positiv.



Wann die dritte Staffel auf Netflix verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. (cw)



