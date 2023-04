Museum mal ganz anders: "Viva Frida Kahlo" in Hamburg

19. April 2023, noch kein Kommentar

Die Welt von Frida Kahlo (1907-1954) zieht weiter: Nachdem Anfang des Jahres München in ein immersives Ausstellungserlebnis der bisexuellen Künstlerin abtauchen durfte, ist nun Hamburg an der Reihe.



Im Gegensatz zu gewöhnlichen Ausstellungen, in denen die Bilder an der Wand hängen, lädt "Viva Frida Kahlo" dazu ein, die Werke der Malerin über großflächige Projektionen zu erleben, die sich über die Wände und den Boden ergießen. Über eine Fläche von bis zu zehn Metern wird Kahlos Kunst und Leben den Zuschauenden auf intensive, neue Art nahegebracht.



Während die Besucher*innen in die Farben und Formen der Bilder eintauchen, führt eine Stimme in der Rolle der Frida Kahlo mit Originalzitaten durch das Leben, die Ansichten und Gefühle der Malerin. Mit einem eigens komponierten Soundtrack wird das Erlebnis auch akustisch untermalt.

Zudem erwartet die Kunstfreund*innen in Hamburg erstmals eine Virtual Reality Experience, bei der sie eine Reise durch die Symbolik und Träume von Frida Kahlo unternehmen können. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Bilder der wohl bedeutendsten Künstlerin Lateinamerikas und erzählt ihre Lebensgeschichte, sondern bringt die Zuschauenden auch nach Mexiko in die "Casa Azul".



Das blaue Haus war Kahlos Geburts- und Sterbeort und lange Zeit wichtigster Lebensmittelpunkt. Dort fing sie mit 18 Jahren nach einem schweren Unfall mit der Hilfe eines Spiegels über ihrem Bett mit dem Malen an. Das Originalhaus in Mexiko-Stadt ist eines der berühmtesten Museen des Landes. In Hamburg wird nun die Fassade der "Casa Azul" aufgebaut, die mit ihrem Innenhof zum Verweilen einlädt.



In der bayerischen Landeshauptstadt war die "Viva Frida Kahlo"-Ausstellung wochenlang ausverkauft gewesen, 111.000 Besucher*innen sind mithilfe von Videoprojektionen in die Bilder der Künstlerin eingetaucht. Ab heute bis zum 9. Juli 2023 können Kunstbegeisterte und Fans die Welt der Kahlo nun in den United-Scene-Studios (Gaußstraße 190, Hamburg-Ottensen) erleben.



Frida Kahlo gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen aller Zeiten, ihre Bilder erzielen Millionenpreise. Die Selbstporträts der "Ikone des Feminismus" mit Blumenkranz und Monobraue schmücken mittlerweile nicht nur ihre eigenen Leinwände, sondern auch unzählige Tassen, T-Shirts und Taschen. Ihre beeindruckende Lebensgeschichte hat zudem als Hollywood-Film "Frida" mit Salma Hayek (56) in der Hauptrolle zwei Oscars gewonnen. (cw/spot)