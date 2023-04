Appell von Bürgermeister und Dragqueen: "Lieb sein!"

21. April 2023,

Bild: Andreas Muhme / BID Reeperbahn+

Auf einem neuen Plakat fordern Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Dragqueen Valery Pearl gemeinsam zu mehr Einsatz gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus auf.



Die Poster im Rahmen der "Lieb sein!"-Kampagne werden vom 24. April bis 4. Mai 2023 an 250 Ströer-Standorten auf den Kultursäulen der Hansestadt, auf Stromkästen, an Bahnhöfen und in Unterführungen zu sehen sein. "Dein Respekt ist die Grundlage für unsere kulturelle Vielfalt", heißt es auf dem Motiv. Die Kampagne wird ergänzt um Edgar-Werbepostkarten, Aufkleber und Ansteckbuttons. Das Bild hat Fotograf Andreas Muhme auf Wunsch des Bürgermeisters in der Kneipe "David-Quelle" in der Davidstraße aufgenommen.

Die "Lieb sein!"-Kampagne wurde im vergangenen Jahr vom BID Reeperbahn+ initiiert, einem Zusammenschluss von Grundeigentümer*innen und Gewerbetreibenden, der sich seit 2008 mit verschiedenen Maßnahmen dafür einsetzt, den Vergnügungsstandort St. Pauli für die Zukunft weiterzuentwickeln. Ziel ist es, das für das Quartier Reeperbahn typische friedliche und freiheitliche Miteinander zu fördern und ein klares Zeichen gegen Übergriffe aufgrund von Rassismus, Homophobie und Sexismus zu setzen. Erste Plakate wurden im November 2022 vorgestellt (queer.de berichtete).



"In Hamburg sehen wir Vielfalt als Chance", sagte Tschentscher zu seiner Unterstützung der Kampagne. "Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Sichtweisen und Lebensarten ist eine Bereicherung für unsere Stadtgesellschaft. Die Grundlage hierfür sind Toleranz und ein friedliches, respektvolles Miteinander." Die Botschaft "Lieb sein!" sei prägnant und bringe den Wunsch nach mehr Toleranz auf den Punkt. (cw/pm)