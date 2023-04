Coming-out in der "Provinzscheißgegend"

23. April 2023, noch kein Kommentar

Der niederländische Autor Joachim Robbrecht hat mit "Bromance" eine szenische Collage entwickelt, die von queerer Sexualität erzählt – am Donnerstag war deutschsprachige Erstaufführung am Landestheater Eisenach.



Im Mittelpunkt des Stücks stehen Tim und Bo, die von der "Provinzscheißgegend", in der sie leben, ziemlich gelangweilt sind. Einzig die Mädchen bieten ein wenig Abwechslung. Doch dann taucht Jonas auf, der von den Freiheiten der Welt träumt. Bei einem gemeinsamen Sommerurlaub ändert sich alles. "Denn ob wirklich alle hetero oder doch bi oder homo oder einfach nur glücklich sein wollen, ist gar nicht so einfach zu beantworten", heißt es in der Ankündigung des Theaters.

"Bromance" versteht sich als Plädoyer für die Liebe, die mehr als nur eine Farbe und einen Ton kennt. Klaus Bühler bringt in der westthüringischen Stadt ein Stück auf die Bühne, das keinen pädagogischen Zeigefinger hebt, sondern im Gegenteil mit voller Wucht in Klischees, Stereotype und Jugendsprache greift.



Weitere Aufführungen am Landestheater Eisenach gibt es am 25. April und 31. Mai 2023. (cw/pm)