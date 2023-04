Felix Heller lädt zur "Piep-Show"

25. April 2023, noch kein Kommentar

Als einer der beiden "schwulen Tenöre" hat sich Felix Heller in die queeren Herzen gesungen. Nun lädt er zur Premiere seines Soloprogramms in das Berliner BKA-Theater – ein Abend von Vögeln, mit Vögeln und übers Vögeln.



Die Gäste erwarte bei der neuen "Piep-Show" ein "musikalisches Manifest für gefiederte Vielfalt und für Nestbeschmutzer", heißt es in der Ankündigung. Gegenüber queer.de verspricht der Künstler "etwas zwischen Musikkabarett und (Natur-)Aktivismus".

So singt Felix Heller, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Von der diebischen Elster, dem eitlen Gockel, der dummen Gans oder dem alten Kauz. Mal berauschend wie das Lied der Nachtigall, mal tragisch wie ein Schwanengesang und mal heiter wie das Schimpfen des Rohrspatzes.



"Im Wortsinne geht es um Vögel und tatsächlich auch darum, wie diese Tiere, was Genderfluidität, gleichgeschlechtliche Liebe und deren bedingungslose Akzeptanz betrifft, uns einiges voraushaben", sagt Heller über das Programm. Das BKA-Theater ergänzt: "Die Artenvielfalt der Vögel in der Natur zeigt uns an, wie gut es unserer Umwelt geht. Und die Paradiesvögel auf den Bühnen und Straßen lassen erkennen, wie es um unsere Gesellschaft bestimmt ist."



Premiere der "Piep-Show" ist am Mittwoch, den 26. April 2023 um 20 Uhr im BKA-Theater (Mehringdamm 34, Berlin-Kreuzberg). Einige Restkarten sind noch über die Website erhältlich. (mize/pm)