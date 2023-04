Die CSD-Saison 2023 ist offiziell eröffnet

30. April 2023,

Im kleinen Städtchen Schönebeck in Sachsen-Anhalt mit nur 30.000 Einwohner*innen fand am Samstag der erste Christopher Street Day in diesem Jahr statt.



Die Demonstration stand unter dem Motto "800 Jahre Schönenbeck – auf in eine queere Zukunft". Schirmfrau war die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag Eva von Angern.



"In Sachsen-Anhalt gibt es noch nur sehr wenig Geld für die Community", sagte Falko Jentsch vom CSD Sachsen-Anhalt am Samstag in Schönebeck. Ehrenamtliche Organisationen müssten auch in der Fläche gefördert werden: "Wir brauchen nicht nur Schreibtischstellen. Unsere Arbeit muss auch außerhalb von Magdeburg gefördert werden – auch da leben viele Menschen", forderte Jentsch. In anderen Ländern, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, gäbe es bereits deutlich umfangreichere Förderungen. "Da müssen wir auch hinkommen", so Jentsch.

In Sachsen-Anhalt wurde der erste CSD 1996 veranstaltet. In den kommenden Monaten sind unter anderem Veranstaltungen in Dessau-Roßlau (20. Mai), Magdeburg (19. August) und Halle (9. September) geplant. Aus Angst vor Diskriminierung trauten sich noch immer viele queere Menschen nicht, offen zu leben, sagte Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). "Die bunte Parade ist ein politisches Statement dafür, dass sich queere Menschen nicht verstecken, sondern sichtbarer Teil unserer vielfältigen Gesellschaft sind." (cw/dpa)