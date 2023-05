Simon und Simon heiraten live im TV

01. Mai 2023,

In der Sonntagsausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" wurde es richtig romantisch: Mitten in der Live-Sendung gaben sich Simon Deeken und Simon Linke das Jawort.



Als heiratswillige Kandidaten des siegreichen Teams Barbara Schöneberger und Wayne Carpendale hatten sich die beiden verlobten schwulen Männer am Samstag in einer "Traumhochzeit"-Sonderfolge gegen ein hetero Pärchen durchgesetzt. Gleich am nächsten Tag wurde es dann ernst.

Rund zehn Minuten dauerte die feierliche Zeremonie inklusive Eheversprechen, Ringtausch und Kuss vor einem Millionenpublikum – und mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Massimo Sinató und Rebecca Mir als Ehrengästen. Getraut wurden Simon und Simon von Willi Weber, der schon in den 1990er Jahren bei der "Traumhochzeit" mit Linda de Mol Paaren zu ihrem Glück verhalf. Für eine spätere Hochzeitsfeier spendierte der Sender zudem 10.000 Euro.



Ein Video der Live-Zeremonie kann man sich auf der RTL-Homepage anschauen. Mehr Bilder aus der Sendung zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (kurz DSWNWP) läuft seit 2018 auf RTL. In den Folgen duellieren sich jeweils zwei prominente Teams in verschiedenen Spielen aus Bereichen wie Sport, Wissen, Geschicklichkeit, Taktik oder Glück. Am Ende steht immer ein Finalspiel, das über den Sieg entscheidet. (cw)



Schwule Hochzeit bei DSWNWP

