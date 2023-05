Bundeskunsthalle feiert Josephine Baker

02. Mai 2023, noch kein Kommentar

Bild: bpk / adoc-photos

Mit der neuen Ausstellung "Josephine Baker: Freiheit – Gleichheit – Menschlichkeit" würdigt die Bonner Bundeskunsthalle die bisexuelle Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin als Weltstar, Freiheitskämpferin und Ikone.



Sie eroberte singend und tanzend ein Weltpublikum und nutzte die Bühne für die Botschaft, dass Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung ein universales Menschenrecht sind, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Nationalität, Geschlecht oder sexueller Orientierung.



Josephine Baker, die 1906 in St. Louis, Missouri, geboren wurde, hat als Kind Segregation und rassistische Gewalt erlebt. 1925 kam sie dank ihres Showtalents aus den USA in das liberale Paris, in den 1920er Jahren das kreative Epizentrum Europas. Dort wurde sie zur höchstbezahlten Revuetänzerin und zum ersten weiblichen Superstar mit afroamerikanischen Wurzeln.

Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle beleuchtet, worauf der Erfolg Josephine Bakers gründet und wie sie die vermeintlichen Stigmata ihrer Hautfarbe in Stärke verwandelte, indem sie ihren Ruhm nutzte, um andere zu befreien: Als Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg, als Mutter von zwölf adoptierten Kindern unterschiedlicher Herkunft, als Botschafterin für Menschlichkeit und engagierte Vorkämpferin in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.



Für ihre Lebensleistungen wurde Josephine Baker am 30. November 2021 als sechste und erste nicht weiße Frau in die Ruhmeshalle Frankreichs, das Panthéon in Paris, aufgenommen und gilt seitdem offiziell als Nationalheldin.



Ihren Anfang nimmt die Ausstellung in Paris, in der Stadt, in der Josephine Bakers phänomenaler Erfolg begann, und erzählt mit historischen Fotos und Dokumenten, künstlerischen Positionen, autobiografischen Schriften, Persönlichem, Kleidung, Schallplatten, Zeitschriften sowie Filmausschnitten ihrer Revuen und Interviews von ihrem facettenreichen und selbstbestimmten Leben.



"Josephine Baker: Freiheit – Gleichheit – Menschlichkeit" ist vom 18. Mai bis 24. September 2023 in der Bundeskunsthalle zu sehen. Die Neue Nationalgalerie in Berlin plant für dieses Jahr ebenfalls eine Ausstellung zur queeren Künstlerin. Während sich die Bundeskunsthalle dem Leben und der Rezeption Josephine Bakers widmet, lässt sich die Berliner Ausstellung von dem Motto "Life is art, art is life" leiten. (cw/pm)