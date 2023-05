Meister Proper outet sich als Ally

05. Mai 2023,

Die Reinigungsmarken "Meister Proper", "Fairy", "Febreze" und "Swiffer" von Procter & Gamble (P&G) haben die gemeinsame Spendenaktion #CleanWithLove gestartet – unterstützt werden u.a. Beratungsangebote für queere Jugendliche.



Im Rahmen von #CleanWithLove können Konsument*innen seit Anfang Mai und noch bis zum 15. Juli 2023 durch den Kauf von Produkten der vier Marken Spenden generieren. Für jeden gekauften Artikel fließt ein Cent durch P&G an die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern. "Das Geld wird unter anderem für LGBTQIA+ Beratungsangebote für Jugendliche in Deutschland eingesetzt, die auf dem Weg sind, ihre Identität zu entfalten", erklärte das Unternehmen. Spendenziel sind 190.000 Euro.

"Unsere gemeinsame Homecare-Initiative #CleanWithLove soll dabei helfen, aufzuklären, Vorurteile abzubauen und die Akzeptanz für die LGBTQIA+-Community zu stärken", sagte Gabi Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das Engagement für die LGBTQIA+ Community ist bei P&G seit fast drei Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur." So sei bereits 1996 das unternehmensinterne GABLE-Netzwerk (Gay, Ally, Bisexual, and Lesbian Employees) gegründet worden.



Mehr zur Initiative #CleanWithLove gibt es hier. (mize/pm)