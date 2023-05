Queere Künstler*­innen feiern Tom of Finland

07. Mai 2023,

Bild: Rinaldo Hopf

(queer.de berichtete)Unter dem Motto "Global Sexual" findet das "Tom of Finland Art & Culture Festival" vom 12. bis 14. Mai 2023 erstmals in Berlin statt – Veranstaltungsort ist das ehemalige Frauengefängnis Lichterfelde.



Das Festival, das Künstler*innen, Galerien und Förderer*innen aus der ganzen Welt zusammenbringt, wird seit 28 Jahren von der Tom of Finland Foundation aus Los Angeles veranstaltet, um den großen finnischen Künstler Touko Laaksonen (1920-1991) und seine anhaltende Inspiration auf Kunstschaffende zu feiern. Die Organisation in Berlin hat die queere Ateliergemeinschaft prideART übernommen.

Mit dem historischen Frauengefängnis in der Soethstraße 7, das seit über einem Jahr als Kunstraum The Knast eine neue Bestimmung gefunden hat, könnte es keine passende Location für das Festival geben. Höhepunkt ist eine Ausstellung mit Gemälden, Fotografien und Collagen von rund 30 Künstler*innen, darunter Rick Castro, Spyros Rennt, Romain Berger und Henning von Berg. Das oben abgebildete Bild ist ein Ausschnitt aus der Installation "Sunset Boulevard" von Rinaldo Hopf. (cw/pm)