Sportlicher Eifer, menschliche Dramen und schwule Liebe

Im Cross Cult Verlag ist jetzt der erste Band der queeren Comicreihe "Fence" von US-Bestsellerautorin C.S. Pacat auf Deutsch erschienen.



Nicholas Cox ist der uneheliche Sohn eines pensionierten Fechtchampions und ein aufstrebendes Fecht-Wunderkind. Er ist fest entschlossen, sich in der Welt des Wettkampffechtens zu beweisen und seinen Platz neben Fechtlegenden wie eben jenem Vater, den er nie kannte, einzunehmen. Nicholas träumt davon, die Chance und das Training zu erhalten, um den Fechtkampfsport professionell betreiben zu können.

Nachdem er an der renommierten Privatschule Kings Row angenommen wird, muss Nicholas sich nicht nur mit einem leistungsgetriebenen Umfeld, sondern auch seinem Halbbruder – dem ach so beliebten Goldjungen – und dem unschlagbaren, geheimnisvollen Seiji Katayama auseinandersetzen...



Zusammenstöße, Rivalitäten und Romanzen zwischen Mannschaftskameraden: Beim Fechten geht es scheinbar um viel mehr als lediglich Florett und Ausfallschritt. C.S. Pacat und Künstlerin sowie Fanart-Königin Johanna the Mad kombinieren in ihrem spannenden Sport-Drama einen hitzigen Plot mit modernem und wunderschönem Artwork.



