11. Mai 2023,

Die Präsidentin des Deutschen Bundestags Bärbel Bas (SPD) hat am Mittwoch dem Deutschen Historischen Museum die erste auf dem Reichstagsgebäude gehisste Regenbogenflagge übergeben.



Die Regenbogenflagge war erstmals am 23. Juli 2022 anlässlich des Christopher Street Days (CSD) in Berlin auf einem der Türme des Reichstagsgebäudes gehisst worden (queer.de berichtete). Zwei weitere Flaggen wehten vor dem Gebäude. Damit brachte der Deutsche Bundestag seine Solidarität mit der LGBTI-Community zum Ausdruck.

Dass die Fahne nun im Museum verwahrt wird, sei "ein wichtiges Symbol", erklärte Bas. "Der Deutsche Bundestag wird auch weiterhin Zeichen setzen im Kampf gegen Diskriminierung queerer Menschen sowie für Toleranz und Respekt", versicherte sie.



"Das erstmalige Hissen der Regenbogenflagge auf dem deutschen Parlamentsgebäude war ein wichtiger Moment für die deutsche Geschichte", erklärte der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, Raphael Gross. "Deshalb freut es mich sehr, dass dieses Exemplar nun seinen Weg in unsere Sammlung findet."



In diesem Jahr wird das Reichstagsgebäude am 17. Mai 2023 zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) sowie erneut zum Berliner CSD am 22. Juli 2023 mit einer Regenbogenflagge beflaggt. (cw)