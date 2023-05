Danny Beard wirbt für Liverpool

13. Mai 2023, noch kein Kommentar

Gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Wise hat Danny Beard, Gewinner von "RuPaul's Drag Race UK" und stolzer Scouser (so die Selbstbezeichnung der Einwohner*innen), einen Travel-Guide für Liverpool zusammengestellt.



Der Online-Guide gibt Besucher*innen zahlreiche Tipps, die nicht in klassischen Reiseführern stehen – zusammengestellt von Menschen, die in der Stadt leben. Grundlage ist eine Umfrage unter 1.000 Einwohner*innen anlässlich des Eurovision Song Contests. Thema waren die besten Attraktionen und das Image der Stadt.



Interessantes Ergebnis: Laut der Umfrage finden 39 Prozent der Befragten, Liverpool solle London als britische Hauptstadt ablösen. Die Kehrseite: Nur 41 Prozent denken, ihre Stadt werde von außen positiv wahrgenommen.

Wie es sich für ESC-Fans gehört, sind die Liverpooler*innen besonders stolz auf die Kultur und das Nachtleben. 40 Prozent sagen, dass die Kultur das Beste an der Stadt sei, und 33 Prozent sind besonders stolz auf die Clubs und Kneipen.



Auch tagsüber hat Liverpool laut Umfrage einiges zu bieten: Die zwei besten Attraktionen der Stadt sind laut 27 Prozent der befragten Scousers das Liverpool World Museum und für 24 Prozent "The Beatles Story", ein Museum über die Geschichte der berühmten britischen Popgruppe.



Zur Stärkung empfehlen die Einwohner*innen übrigens ihre eigene Küche, die man überwiegend in einem der über 1.000 lokalen Pubs findet: Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) essen am liebsten lokale bzw. britische Gerichte. Das Beste an Liverpool sind laut den Einwohner*innen übrigens ihre Mitmenschen – das sagen 41 Prozent.



"Als stolzer Scouser ist es toll zu sehen, wie Eurovision dazu beiträgt, Liverpool die internationale Anerkennung zu liefern, die diese Stadt verdient", kommentiert Danny Beard die Ergebnisse der Befragung. "Die Menschen, das Essen und das Nachtleben machen sie zur besten Stadt der Welt. Mit dem 'Scouser's Guide to Liverpool' werden viele Besucher*innen lernen, Liverpool so zu lieben wie ich." (cw/pm)