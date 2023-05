14. Mai 2023, noch kein Kommentar

In Kuba haben am Samstag rund 200 Menschen gegen Trans- und Homofeindlichkeit demonstriert und die im September eingeführte Ehe für alle gefeiert.



Zu traditionellen Conga-Rhythmen marschierten die Teilnehmer*innen durch die Hauptstadt Havanna und trugen Schilder mit Aufschriften wie "Ich bin schwul und Gott liebt mich" oder riefen Sprechchöre wie "Sozialismus ja, Homophobie nein". Die Tochter von Ex-Präsident Raúl Castro, Mariela Castro, die sich seit mehr als drei Jahrzehnten für die Rechte von LGBTI einsetzt, führte die Demonstration unter Polizeischutz an.



Hoy Mariela Castro y Lis Cuesta encabezaron un desfile gay en La Habana... mientras eso pasaba la Seguridad del Estado alertaba a varios activistas que no se atrevieran a salir de sus casas para no importunar a la Infanta y la Primera Dama... así las cosas por #Cuba! pic.twitter.com/467Zw7GYmW Mag Jorge Castro (@mjorgec1994) May 14, 2023 Twitter / mjorgec1994

Im September 2022 hatte die Mehrheit der Kubaner*innen in einem Referendum für ein neues Familienrecht gestimmt, das neben der Ehe für alle auch erweiterte Elternschaft und Leihmutterschaft legalisierte (queer.de berichtete). Kuba wurde damit zum fortschrittlichsten Land Lateinamerikas auf diesem Gebiet. Offiziellen Statistiken zufolge haben seit der Verabschiedung des neuen Familienrechts bereits 745 gleichgeschlechtliche Paare auf Kuba Hochzeit gefeiert.

Einige Themen der neuen Familienrechts sind in der von Machismo geprägten kubanischen Gesellschaft jedoch nach wie vor heikel, auch die katholische Kirche lehnte die Reform ab. Homosexualität war unter der kommunistischen Regierung in den 1960er und 1970er Jahren noch geächtet. (cw/AFP)