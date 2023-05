Ehrenspalier für das schwule First Couple

16. Mai 2023, noch kein Kommentar

Mit einem ebenso romantischen wie politischen Foto feierte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Montag seinen achten Hochzeitstag mit dem belgischen Architekten Gauthier Destenay.



"Wir teilen unser Leben, unsere Probleme und unsere Freude miteinander", schrieb der 50-jährige Politiker zu einem auf Twitter geteilten Bild, auf dem das schwule Paar gemeinsam ein militärisches Ehrenspalier abschreitet und sich dabei verliebt in die Augen guckt. Bettel ergänzte: "Aber wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass Homosexualität in zu vielen Ländern noch immer ein Verbrechen ist."

Xavier Bettel hatte sich 2008 als Abgeordneter in einer RTL-Sendung geoutet. Seit Ende 2013 ist er der erste offen homosexuelle Regierungschef des Großherzogtums Luxemburg und Anführer einer Koalition seiner liberalen Partei mit Sozialdemokraten und Grünen (queer.de berichtete).



Mit seinem langjährigen Partner Gauthier Destenay lebte Bettel seit 2010 zunächst in einer eingetragenen Partnerschaft. Nach der von seiner eigenen Regierung beschlossenen Öffnung der Ehe heiratete das Paar 2015 in Luxemburg (queer.de berichtete). (mize)