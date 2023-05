Queerer Genitalienkalender präsentiert

17. Mai 2023, noch kein Kommentar

Bild: Landesverband Sexuelle Gesundheit

Das Präventionsnetzwerk s*ven (Sexuelle Vielfalt erregt Niedersachsen) thematisiert in einer neuen Kampagne auf künstlerische Weise die Vielfalt von Geschlechtsorganen.



Zum zehnten Geburtstag von s*ven entwarf der Berliner Künstler Darwin Stapel einen Kalender für 2024 mit grafischen Darstellungen verschiedener Genitalien, die über cis-geschlechtliche Geschlechtsorgane hinausgehen. Jedes Bild ist von erklärenden und aufklärenden Texten begleitet. Oben ist das Kalenderblatt vom Januar zu sehen.



Der Kalender wird mit der Bitte um eine Spende auf den bevorstehenden CSD-Veranstaltungen in vielen Städten Niedersachsens verteilt. Ein PDF (56,7 MB) gibt es kostenlos zum Download.

"Das Netzwerk s*ven begann 2013 als Initiative zur HIV-Prävention für Männer, die Sex mit Männern haben. Inzwischen haben wir das Ziel, Menschen im gesamten queeren Spektrum bestmöglich über sexuell übertragbare Infektionen aufzuklären – in einem Flächenland wie Niedersachsen eine enorme Herausforderung, der wir uns aber gern stellen", erklärte Dr. Christian Wichers vom Vorstand des Landesverbands Sexuelle Gesundheit (ehemals Aidshilfe Niedersachsen) zum Launch des Genitalienkalenders. In dem Netzwerk arbeiten Aidshilfen, queere Initiativen und Gesundheitsämter in ganz Niedersachsen zusammen. (cw/pm)