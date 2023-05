Mit dem #trainbow-Zug zum Pride nach Brüssel

18. Mai 2023, noch kein Kommentar

Zum IDAHOBIT präsentierte die belgische Bahn (NMBS) am Mittwoch ihren ersten Regenbogenzug.



Der Zug, ein Desiro, wird mehrere Monate lang auf Strecken im ganzen Land verkehren, unter anderem zum Belgian Pride am Samstag in Brüssel. Auch im Vorortverkehr in Antwerpen, Gent, Lüttich und Charleroi soll er eingesetzt werden.



Bild: NMBS

"Mit dem Zug will die NMBS symbolisch die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt unterstreichen und ihre Unterstützung im Kampf gegen Homo- und Transfeindichkeit zeigen", heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn.

In Zusammenarbeit mit Trainbow Belgium, dem LGBTI- Mitarbeiter*innen-Netzwerk der Bahn, wird die NMBS bis zum 22. Mai die Bahnhöfe Brussel-Centraal und Tournai in Regenbogenfarben beleuchten. In zahlreichen weiteren Bahnhöfen werden Prideflaggen gehisst.



Bild: NMBS

Regenbogenzüge wurden bereits in zahlreichen Ländern eingesetzt. So fuhr 2019 der erste Regenbogen-TGV nach Paris. Die Deutsche Bahn brachte 2021 einen Regenbogen-ICE auf die Schiene. (mize)