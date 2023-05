Schwule Hoffnungen in Kasachstan

19. Mai 2023, noch kein Kommentar

Für die neueste Ausgabe seines Gay-Fotomagazin "Elska" reiste Herausgeber Liam Campbell nach Almaty. Die größte Stadt von Kasachstan gilt als aufstrebende queere Metropole von Zentralasien.



Mit dem 42. Heft habe er endlich eine geografische Lücke schließen wollen, erklärt Campbell gegenüber queer.de. Es sei höchste Zeit für Zentralasien gewesen, und er habe verschiedene Städte in Betracht gezogen. "In vielen Gesprächen mit engagierten Einheimischen wurde mir Almaty immer wieder als der aufstrebende queere Leuchtturm der Region genannt. Da war klar: Da musste ich hin!"

Viel habe er nicht gewusst über die Zwei-Millionen-Stadt und die ehemalige Sowjetrepublik, so der Fotograf und Herausgeber. "Ich hatte auch keine Ahnung von den Erfahrungen der Schwulen. Der Mangel an Wissen hat mein Interesse aber nur noch mehr geweckt, und so flog ich im Februar nach Almaty, traf und fotografierte ein paar einheimische Jungs und entdeckte Kasachstan und das queere Leben dort durch sie."



Insgesamt stellt Campbell in der neuen Ausgabe 13 selbstbewusste schwule Einwohner vor, die offen von ihrem Alltag und ihren Hoffnungen erzählen – die meisten zeigen sich in ihren Wohnungen auch nackt. Einige Motive kann man sich in der unten verlinkten Galerie anschauen.



Die Umschlagseiten der neuen "Elska"-Ausgabe aus Almaty (Bild: Elska)

"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die schwulen Models von nebenan erzählen zudem persönliche Geschichten aus ihrem Leben in der jeweiligen Stadt.



Das Almaty-Heft mit 196 Seiten kann für 20 US-Dollar (18,56 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (12,99 Euro). Für 32,50 Dollar (30,17 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der größten Stadt von Kasachstan.



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin, São Paulo, Toronto, Atlanta, Casablanca, Montreal, Bern, Athen , Singapur, Paris und zuletzt in San Francisco. Für die 40. Ausgabe kehrte Campbell ins ukrainische Lwiw zurück. (mize)



