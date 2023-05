Queere "Mephisto"-Inszenierung in Potsdam

21. Mai 2023, noch kein Kommentar

Das Neue Globe Theater feierte am Freitagabend Premiere mit seiner neuen Produktion "Mephisto" im T-Werk Potsdam – vom begeisterten Publikum gab es für die queere Inszenierung Standing Ovations.



"Mephisto" von Klaus Mann, 1936 im Exil geschrieben, wird als Schlüsselroman über den schwulen Schauspieler Gustaf Gründgens angesehen. Es handelt sich aber, laut Mann, "um kein Portrait, sondern um einen symbolischen Typus": Ein Schauspieler im Konflikt zwischen Karriere und Gewissen. Die Verfilmung mit Klaus-Maria Brandauer erhielt 1981 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.



Erzählt wird die (fiktive) Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen, von 1926 am Hamburger Künstlertheater bis zum Jahre 1936, als dieser es zum gefeierten Star des sogenannten Dritten Reiches gebracht hat und zum Intendanten des Berliner Staatstheaters ernannt wird.



Höfgen, der sich erst spät mit den Machthabern des Nationalsozialismus arrangiert und im Ensemble offen den Konflikt mit seinem Nazi-Kollegen Hans Miklas sucht, flüchtet zunächst nach Paris. Lotte Lindenthal, die Frau des "Fliegergenerals" und Ministerpräsidenten, selbst eher eine mittelmäßige Schauspielerin, wünscht sich Höfgen jedoch als Partner für ihr Berliner Debüt am Staatstheater und kann ihren Mann, "den Dicken", überreden, Höfgen zurück nach Berlin zu holen.

Als leidenschaftlicher Schauspieler, dem die Rolle des Mephisto in Goethes Faust wie auf den Leib geschnitten ist, erkennt der Opportunist Höfgen erst viel zu spät, dass er tatsächlich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Fast alle Menschen, die ihm etwas bedeuten, wird er bei diesem freien Fall in den moralischen Abgrund verlieren: seine*n Geliebte*n Juliette, seine Frau Barbara, seinen kommunistischen Freund Otto. Einzig die Schauspielerin und Seelenverwandte Nicoletta wird zu ihm halten, mit der er eine Zweckehe eingegangen ist, um der Verfolgung wegen seiner Homosexualität zu entgehen.



Bild: Philipp Plum

Am Ende ist Hendrik zu einem "Affen der Macht" geworden, zu einem "Clown zur Zerstreuung der Mörder". Ein Schauspieler, zerrissen zwischen Karriere und Gewissen. Gipfelnd in dem berühmten Satz: "Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler!".



Das Neue Globe Theater hat "Mephisto" revuehaft als "Tanz auf dem Vulkan" im Zerrspiegel eines politischen Kabaretts der 1920/30er Jahre mit Livemusik und Conferencier auf die Bühne gebracht. In einer Doppelrolle als Conferencier und Juliette brilliert Martin Radecke. Anders als in Manns Original ist Juliette keine Schwarze Varieté-Künstlerin, sondern eine queere Person.



Weitere Aufführungen in Potsdam gibt es am 21. und 22. Mai sowie vom 25. bis 27. August 2023. Gastspiele stehen bis März 2023 im gesamten deutschsprachigen Raum auf dem Programm. Alle Termine gibt es hier. (cw/pm)